В МО РФ отмечают нагнетание напряженности вокруг Мьянмы, Тайваня и Корейского полуострова

Замминистра обороны РФ Александр Фомин отметил, что "давление, которое сегодня оказывается на одного из членов АСЕАН - Мьянму, беспрецедентно по своему характеру"

ДЖАКАРТА. 16 ноября. /ТАСС/. В российском военном ведомстве отмечают нагнетание напряженности вокруг Мьянмы, Тайваня, Корейского полуострова, территориальных споров в Южно-Китайском море, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Отмечаем нагнетание напряженности вокруг Мьянмы, Тайваня, Корейского полуострова, территориальных споров в Южно-Китайском море, а также - использование конфликтных ситуаций странами Запада для накачки региона стратегическими вооружениями", - сказал Фомин на 10-м заседании "СМОА плюс" в Джакарте.

При этом он отметил, что "давление, которое сегодня оказывается на одного из членов АСЕАН - Мьянму, беспрецедентно по своему характеру". "Попытки ограничить участие этой страны в работе асеановских механизмов, особенно странами, не входящими в АСЕАН, являются очередным вызовом единству и целостности ассоциации", - подчеркнул замминистра обороны РФ. По его словам, это рассматривается "как неприемлемое вмешательство во внутренние дела суверенного государства".

Фомин выразил уверенность, что руководство Мьянмы и ее народ сами в состоянии решать все возникающие проблемы, а любое давление извне является деструктивным. Позиция России в пользу дипломатического урегулирования территориальных споров в Южно-Китайском море между непосредственно вовлеченными странами "остается неизменной".

"Приветствуем усилия АСЕАН и КНР по согласованию Кодекса поведения в ЮКМ. Считаем, что попытки вмешательства внерегиональных держав в этот процесс не только не приведут к решению проблемы, но и будут способствовать росту напряженности", - добавил замминистра обороны.