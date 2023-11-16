16 ноября, 07:22,
обновлено 16 ноября, 08:17
Палестино-израильский конфликт

МИД РФ назвал слова Байдена о создании палестинского государства "подменой понятий"

По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, кризис в Газе вновь доказал "ущербность американских попыток монополизировать посреднические функции в сфере ближневосточного урегулирования и невозможность преодолеть застарелый палестино-израильский конфликт в одиночку"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Высказывания президента США Джо Байдена о создании палестинского государства являются "подменой понятий", его администрация не занималась решением этой проблемы. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Дипломат обратила внимание на то, что в американском экспертном сообществе в развитие высказываний Байдена продвигается тезис о необходимости создания суверенного палестинского государства. "При этом отмечается, что ни в публичных, ни в частных дискуссиях практически не обсуждается, как именно достичь этого результата", - указала она.

"Хотели бы в связи с этим констатировать, что в очередной раз речь идет о подмене понятий. Подобные утверждения звучат, по меньшей мере, странно с учетом того, что Соединенные Штаты сами устранились от серьезного обсуждения проблематики палестино-израильского урегулирования на основе формулы двух государств, заблокировав деятельность такого уникального и одобренного резолюциями Совета Безопасности ООН формата, как ближневосточный "квартет" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", - добавила официальный представитель российского дипведомства.

При этом Захарова указала, что после прихода к власти в США в 2021 году администрация Байдена сколь-либо серьезно не занималась Ближним Востоком и палестино-израильским конфликтом. "Вашингтон предпочел пойти по пути продвижения "авраамического процесса" нормализации арабо-израильских отношений при полном игнорировании палестинского вопроса. Мы уже тогда предупреждали, что такого рода однобокая философия грозит обернуться весьма серьезными последствиями для региона, свидетелями чему мы сегодня являемся", - подчеркнула она.

По словам дипломата, кризис в Газе и вокруг нее вновь доказал "ущербность американских попыток монополизировать посреднические функции в сфере ближневосточного урегулирования и невозможность преодолеть застарелый палестино-израильский конфликт в одиночку." "Исходя из этого, на протяжении нескольких лет мы ставим вопрос о создании коллективного переговорного механизма, в котором определяющую роль должны играть государства региона, в целях обеспечения необходимых условий для возобновления всеобъемлющего арабо-израильского мирного процесса", - обратила внимание официальный представитель МИД РФ.

Как отметила дипломат, усилия Москвы наряду с решением неотложных задач вокруг Газы нацелены на запуск полноценного палестино-израильского урегулирования в соответствии с международно признанной правовой базой, "предполагающей создание целостного, территориально непрерывного палестинского государства в границах 1967 года, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем". "Наш принципиальный и последовательный подход разделяется подавляющим большинством государств мира, поскольку без справедливого и комплексного решения палестино-израильского конфликта достижение прочного мира на Ближнем Востоке невозможно", - заключила Захарова. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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