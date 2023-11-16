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обновлено 16 ноября, 08:18
Военная операция на Украине

Патрушев в Воронеже обсудил обеспечение безопасности региона в условиях СВО

Речь шла о взаимодействии органов военного управления, правоохранителей и спецслужб с органами публичной власти

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время рабочей поездки в Воронеж провел встречу с губернатором региона Александром Гусевым и полпредом президента в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.

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"Рассмотрены актуальные вопросы обеспечения безопасности на территории региона в условиях проведения специальной военной операции. Отдельное внимание уделено особому режиму работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, а также энергетической инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Речь шла о взаимодействии органов военного управления, правоохранителей и спецслужб с органами публичной власти. "Обсуждена также тема поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей", - добавили в пресс-службе.

Глава региона ознакомил секретаря Совбеза с планами по дальнейшему развитию промышленности в облпсти, в том числе по расширению производственных мощностей Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО). 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияВоенная операция на Украине
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