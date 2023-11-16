16 ноября, 09:18,
обновлено 16 ноября, 10:01
Палестино-израильский конфликт

Лавров заявил, что рейды Израиля на Западном берегу препятствуют диалогу о мире

Глава МИД РФ отметил, что Каир играет важную роль в процессах урегулирования палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Рейды израильской армии на Западном берегу реки Иордан препятствуют созданию диалога о мире. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.

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"Напомню про Западный берег реки Иордан, где формально никто не объявлял боевых действий. Но там также проводятся рейды израильской армии, что не добавляет условий для начала перехода к миру и в конечном итоге (после решения всех гуманитарных проблем) - к прямым переговорам о создании палестинского государства", - сказал он.

Лавров отметил, что Каир играет важную роль в процессах урегулирования палестино-израильского конфликта. "Его возможности как государства и мирового игрока выходят за пределы Ближнего Востока и Африканского континента. Египет уже глобальный игрок", - указал министр. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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