Кремль не комментирует то, что Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия дорожит дружбой между лидерами РФ и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия дорожит дружбой между лидерами РФ и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, а слова президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Кремль не комментирует.

"Я не стал бы, честно говоря, комментировать подобные заявления", - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают то, что Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором".

"Для нас главное - настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и РФ. Мы дорожим этими отношениями", - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли, по данным Кремля, тема России на встрече Байдена и Си Цзиньпина, Песков сказал: "Пока мы не располагаем информацией о том, какие вопросы были на повестке дня, поэтому будем ждать, когда прольется свет на то, какие вопросы обсуждались".

Ранее Байден и Си Цзиньпин провели встречу в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско (штат Калифорния) на полях саммита АТЭС. После их беседы Байдена спросили на пресс-конференции, готов ли он, как и ранее в этом году, назвать китайского лидера "диктатором". Глава Белого дома ответил утвердительно.