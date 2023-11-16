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обновлено 16 ноября, 09:50
Санкции в отношении России

Песков назвал неприемлемыми санкции Чехии против загрансобственности РФ

Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль не исключает ответных шагов на санкции Праги

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Кремль считает неприемлемой позицию Чехии, выразившуюся в санкциях против российской государственной собственности в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя внесение Прагой в санкционный список предприятия "Госзагрансобственность" Управления делами президента России.

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По его словам, в результате таких противозаконных с точки зрения международного права решений Праги все объекты в собственности РФ в Чехии, кроме имеющих дипломатический статус, оказались под угрозой.

"Сейчас ситуация анализируется, с тем чтобы как-то минимизировать риски. Такая глубоко антироссийская позиция чешских властей, конечно, вызывает абсолютное недоумение, мы категорически отвергаем такую позицию, не приемлем ее. Сейчас анализируем ситуацию", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков заявил, что Кремль не исключает ответных шагов на санкции Праги. "Здесь надо проанализировать, что здесь есть у чехов и так далее", - сказал представитель Кремля на вопрос, ответит ли Москва на действия Праги.

"Разумеется, в случае формализации недружественных шагов, конечно же, возможный ответ будет дан", - подчеркнул Песков.

ФГУП "Госзагрансобственность", входящая в структуру Управления делами президента РФ, управляет в Чехии многими объектами недвижимости, находящимися в собственности России. Включением в национальный санкционный список было заморожено все имущество, которым предприятие управляет в республике.

Чехия стала первой страной, заморозившей российскую зарубежную недвижимость. В республике эти объекты недвижимости находятся главным образом в Праге и Карловых Варах (запад Чехии). "Госзагрансобственность" не может более совершать с ними никаких операций, в частности получать арендную плату с арендаторов. Они должны вносить ее на специально созданный банковский счет, к которому не будет иметь доступ РФ. Данная мера касается десятков квартир, которые сдает в аренду включенное в санкционный список предприятие. При этом решение властей Чехии не распространяется на объекты посольства РФ, которые служат для выполнения дипломатической деятельности. 

Теги:
ЧехияРоссияСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий Сергеевич
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