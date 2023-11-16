16 ноября, 09:23

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все остальные мероприятия в рабочем графике главы государства носят непубличный характер

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 16 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Сегодня в Ново-Огарево президент работает. В начале второй половины дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал представитель Кремля. "Проинформируем вас о темах", - пообещал он.

Песков уточнил, что все остальные мероприятия в рабочем графике Путина на четверг носят непубличный характер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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