Косачев считает, что в США углубляется раскол по вопросам внешней политики

Вице-спикер Совета Федерации отметил, что "никакого двухпартийного консенсуса и в помине нет, а свобода и безопасность Америки и "всего цивилизованного мира", как и демократия в целом, оказывается, не настолько под угрозой, чтобы бросить все и включать средства на их защиту в любые законодательные решения"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Разногласия в США по вопросу оказания финансовой помощи Украине и Израилю свидетельствует об углублении раскола в Вашингтоне по вопросам внешней политики в целом. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя принятие Сенатом США законопроекта о временном финансировании правительства, в котором не предусмотрена помощь Украине и Израилю.

"[Это говорит] об углублении раскола по внешним вопросам. Никакого двухпартийного консенсуса и в помине нет, а свобода и безопасность Америки и "всего цивилизованного мира", как и демократия в целом, оказывается, не настолько под угрозой, чтобы бросить все и включать средства на их защиту в любые законодательные решения", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Также, по мнению парламентария, это решение демонстрирует приоритеты США. "Все же работа своих чиновников важнее срочнейшей помощи чужим партнерам, которые, как до сих пор считалось, жизненно нуждаются в средствах на свои войны", - отметил Косачев.

Вице-спикер Совфеда напомнил, что в октябре президент США Джо Байден просил Конгресс выделить $75 млрд на оказание помощи Украине и Израилю, причем "львиная доля должна была достаться Украине". "Новый спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон предложил разделить помощь этим странам, а проект с отдельной помощью Израилю заблокировали демократы", - констатировал Косачев.

Он добавил, что тема помощи будет рассматриваться после 23 ноября, "однако речь по настоянию республиканцев, да и по желанию самого Байдена, теперь будет идти не только об Украине и Израиле". "Средства предполагается "размазать" по более широкому спектру тем, включая защиту южных границ самой Америки и Индо-Тихоокеанский регион. Кто знает, может к тому времени полыхнет еще где-то, и "мировому полицейскому" придется бежать в другие регионы к пущему недовольству избирателей", - заключил Косачев.

О законопроекте

Сенат Конгресса США принял план продолжения финансирования работы федерального правительства без помощи Израилю и Украине, который 14 ноября был одобрен Палатой представителей. Инициативу поддержали 87 сенаторов, 11 высказались против. Теперь законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства отправляется президенту США Джо Байдену, который, как ожидается, подпишет его.

Инициатива предусматривает продолжение финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года. Законопроект не предусматривает выделения средств на поддержку Израиля и Украины.