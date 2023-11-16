16 ноября, 09:54
Палестино-израильский конфликт

Лавров отметил совпадение подходов РФ и Латинской Америки по ближневосточному кризису

© ТАСС/ Ruptly

По словам главы МИД РФ, Москва видит активную роль Каракаса в укреплении интеграционных процессов в Латинской Америке и Карибском бассейне

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил совпадение подходов России и стран Латинской Америки и Карибского бассейна по ситуации в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке.

"Знаем, что по инициативе Венесуэлы группа АЛБА (Боливарианский альянс для народов Америки, АЛБА - прим. ТАСС) выступила буквально сегодня с заявлением в отношении процессов, которые развиваются вокруг сектора Газа и на Ближнем Востоке. Отмечаем практически полное совпадение наших подходов", - заявил министр, открывая переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что Москва видит активную роль Каракаса в укреплении интеграционных процессов в Латинской Америке и Карибском бассейне. "Признательны вам (руководству Венесуэлы - прим. ТАСС) за содействие развитию связей между Российской Федерацией и Латиноамериканским регионом", - добавил Лавров. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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