Лавров отметил совпадение подходов РФ и Латинской Америки по ближневосточному кризису

По словам главы МИД РФ, Москва видит активную роль Каракаса в укреплении интеграционных процессов в Латинской Америке и Карибском бассейне

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил совпадение подходов России и стран Латинской Америки и Карибского бассейна по ситуации в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке.

"Знаем, что по инициативе Венесуэлы группа АЛБА (Боливарианский альянс для народов Америки, АЛБА - прим. ТАСС) выступила буквально сегодня с заявлением в отношении процессов, которые развиваются вокруг сектора Газа и на Ближнем Востоке. Отмечаем практически полное совпадение наших подходов", - заявил министр, открывая переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что Москва видит активную роль Каракаса в укреплении интеграционных процессов в Латинской Америке и Карибском бассейне. "Признательны вам (руководству Венесуэлы - прим. ТАСС) за содействие развитию связей между Российской Федерацией и Латиноамериканским регионом", - добавил Лавров.