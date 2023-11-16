Патрушев: ключевые угрозы биобезопасности в ЦФО связаны с деятельностью США на Украине

Возможные ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки могут нанести вред жизни и здоровью населения, считает секретарь Совбеза РФ

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. США развернули вокруг России сеть лабораторий, в которых в том числе проводят эксперименты с биоматериалами славян, основная угроза биобезопасности Центральной России исходит именно от деятельности Вашингтона, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе (ЦФО).

"США продолжают активную реализацию военно-биологических программ, направленных на создание искусственных патогенов и микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стандартным вакцинам и средствам традиционной терапии", - указал он, пояснив, что "на территории Украины и в иных сопредельных с Россией государствах Вашингтоном развернута сеть биологических лабораторий, в которых проводятся военно-биологические исследования и эксперименты с использованием биоматериалов, в том числе взятых у представителей славянских народов".

"Действия американцев по размещению биолабораторий в непосредственной близости от российских границ и расширению спектра военных биологических исследований, безусловно, создают серьезные биологические угрозы и требуют выработки действенных мер по их устранению", - констатировал он.

При этом, продолжил Патрушев, "англосаксы под надуманными предлогами тормозят создание в рамках Концепции о запрещении биологического и токсинного оружия верификационных механизмов, призванных поставить под международный контроль биологическую активность государств - участников конвенции".

Секретарь Совбеза РФ также отметил, что ЦФО - густонаселенный и урбанизованный макрорегион. "Возможные ухудшения санитарно-эпидемиологической, ветеринарно-санитарной и экологической обстановки могут нанести вред жизни и здоровью населения, проживающего в округе и составляющего больше четверти населения страны, а также негативно отразиться на экономике", - предупредил Патрушев.

По его словам, "в настоящее время ключевые угрозы биологической безопасности в округе связаны с последствиями военно-биологической деятельности США на Украине и критическим состоянием ее системы здравоохранения".

О ситуации в округе

В свою очередь полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев на совещании отметил, что в округе на постоянной основе проводится анализ эпидемиологической ситуации, предпринимаются меры реагирования. "Вместе с тем, потенциальная возможность воздействия опасных биологических факторов на человека и на окружающую среду не просто сохраняется, а неуклонно возрастает", - пояснил Щеголев.

Он также подчеркнул, что эффективное противостояние угрозам биологического характера требует четкого взаимодействия профильных государственных ведомств, органов исполнительной власти регионов, научного и медицинского сообщества. В этой связи Щеголев добавил, что важным шагом к формированию единой государственной политики в этой сфере стало создание главой государства в октябре межведомственной комиссии Совета безопасности по противодействию современным угрозам биологической безопасности.