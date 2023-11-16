16 ноября, 10:00,
обновлено 16 ноября, 10:13

Патрушев заявил об усилении системы ПВО в ЦФО

Решение приняли на фоне обострения угроз, сообщил секретарь Совета безопасности РФ

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Регионы Центрального федерального округа на фоне обострения угроз усилили противовоздушную оборону, приняли дополнительные меры для защиты населения и инфраструктуры, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по ситуации в округе.

Он напомнил, что на аналогичной встрече в прошлом году были поставлены задачи по антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов. "В рамках их реализации проведены необходимые мероприятия по усилению мобилизационной готовности и гражданской обороны. Запасные пункты управления региональных органов власти и органов местного самоуправления приведены в соответствие с характером выполняемых задач", - проинформировал Патрушев.

Секретарь Совбеза сообщил, что "оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона". "Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам. Приняты меры по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий в отношении данных объектов", - перечислил другие меры Патрушев. Также, указал он, "правительством РФ приграничным с Украиной регионам предоставлены необходимые средства на обустройство линий территориальной обороны".

"Организована работа по актуализации перечней объектов ТЭК, подлежащих категорированию с учетом новых вызовов и угроз. Утверждены критерии отнесения объектов всех видов транспорта к критически важным и потенциально опасным объектам, а также определены категории их значимости и опасности", - указал он. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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