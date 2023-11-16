16 ноября, 10:11
Военная операция на Украине

Рогов: силы РФ уничтожили две единицы украинской бронетехники при атаках ВСУ у Вербового

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", российские подразделения продвинулись вперед у Вербового и Новофедоровки на ореховском направлении, а также заняли новые позиции в населенном пункте Пятихатки на васильевском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Российские силы уничтожили две единицы бронетехники украинской армии при отражении атак противника в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Сегодня утром противник пошел в атаку у Вербового. Начиная с 6 утра было две атаки пехоты с применением бронетехники, как минимум две единицы техники [ВСУ] уничтожено", - сказал Рогов.

По его словам, российские подразделения продвинулись вперед у Вербового и Новофедоровки на ореховском направлении, а также заняли новые позиции в населенном пункте Пятихатки на васильевском направлении. "На ореховском направлении за сутки были попытки контратак противника в районе Копаней и Вербового, их отбили, ВСУ откатились", - отметил собеседник агентства.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

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