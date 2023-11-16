16 ноября, 10:56

Патрушев призвал регионы ЦФО обратить внимание на угрозу распространения сибирской язвы

Секретарь Совбеза заверил, что при всех рисках "ситуация в сфере обеспечения биологической безопасности в округе контролируема"

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) должны обратить внимание на угрозу распространения сибирской язвы из-за неправильного обращения с захоронениями, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Воронеже.

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"В округе сохраняются риски ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки вследствие возможного роста инфекционных заболеваний, включая корь и коронавирус, а также риски заражения природно-очаговыми заболеваниями, такими как туляремия, геморрагическая лихорадка", - предупредил он.

Патрушев также сообщил, что "в ряде регионов округа выявлены угрозы, обусловленные ненадлежащим содержанием сибиреязвенных захоронений".

"В текущем 2023 году в Тамбовской, Воронежской и Рязанской областях была диагностирована вспышка сибирской язвы. Кроме того, в Воронежской области выявлены факты отсутствия ветеринарных сопроводительных документов, пропуска вакцинации животных против сибирской язвы, а также несанкционированной продажи зараженного мяса, что способствовало инфицированию граждан", - привел факты он.

Ситуация под контролем

При этом секретарь Совбеза РФ отметил, что, "несмотря на все перечисленные риски и угрозы, ситуация в сфере обеспечения биологической безопасности в округе контролируема".

"Органы публичной власти обеспечивают защиту граждан и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов. Осуществляется анализ эпидемиологической ситуации, применяются соответствующие меры реагирования. Своевременно выполняются планы по иммунизации населения, проводится профилактика общих для человека и животных болезней", - рассказал он о принимаемых мерах.

По словам Патрушева, "для обнаружения и идентификации различных видов заражения и загрязнения на территории округа функционирует сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения".

"Определены силы и средства войск радиационной, химической и биологической защиты и медицинские службы вооруженных сил в целях выявления, локализации и ликвидации вспышек опасных инфекционных заболеваний, а также иных чрезвычайных ситуаций биологического характера. На подконтрольных ФМБА России объектах сформированы бригады для ликвидации аварий при работе с биологическими агентами первой и второй групп патогенности", - проинформировал он. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияВоронежская область
© Информационное агентство ТАСС
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