Лавров: РФ готова и далее содействовать Венесуэле в поиске компромисса власти и оппозиции

По словам главы МИД РФ, российская сторона согласна с позицией президента республики Венесуэла Николаса Мадуро и его правительства о том, что диалог необходимо вести честно на основе конституции Венесуэлы, и искать компромиссы, которые будут удовлетворять обе стороны

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия выражает готовность и в дальнейшем оказывать содействие в нахождении компромиссных решений между правительством Венесуэлы и оппозицией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

"Россия неизменно оказывает венесуэльским друзьям поддержку в деле защиты их национального суверенитета. Подтвердили сегодня также готовность и далее предоставлять содействие, которое необходимо для нахождения политических компромиссов между правительством и оппозицией в той степени, в какой это востребовано нашими партнерами, - сказал Лавров. - Мы приветствуем возобновление внутривенесуэльского диалога".

По словам министра, российская сторона согласна с позицией президента республики Венесуэла Николаса Мадуро и его правительства о том, что диалог необходимо вести честно на основе конституции Венесуэлы, и искать компромиссы, которые будут удовлетворять обе стороны. "В любом случае мы будем ориентироваться на мнение наших венесуэльских друзей. Россия участвует в внутривенесульском диалоге в качестве страны сопровождения и будет руководствоваться именно этими задачами, задачами достичь такого результата, который будет отвечать интересам венесуэльского народа, без какого-либо вмешательства извне", - подчеркнул он.

Глава российского МИД также добавил, что венесуэльский коллега подробно проинформировал его о ситуации в Венесуэле, о той работе, которую власти проводят по нормализации социально-экономической обстановки.