Лавров заявил, что Россия приветствует интерес Венесуэлы к присоединению к БРИКС

Глава МИД РФ напомнил, что с 1 января 2024 года Москва будет председательствовать в БРИКС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия поддерживает стремление Венесуэлы стать членом БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто.

"Говоря о многополярности, конечно же, мы приветствуем интерес Венесуэлы к присоединению к БРИКС", - отметил он.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что с 1 января 2024 года Россия будет председательствовать в БРИКС. "Мы будем поддерживать желание наших друзей сотрудничать и активно взаимодействовать с этим объединением", - подчеркнул Лавров.

Региональное сотрудничество

Российский министр сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Латинской Америке и Карибском бассейне. "Особое внимание мы уделили процессам политической и экономической интеграции в этом быстрорастущем регионе мира, - продолжил он. - Мы приветствуем нацеленность Венесуэлы на укрепление региональных интеграционных механизмов, прежде всего таких, как Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА) и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Мы высказались в пользу продвижения диалога с ведущими объединениями региона и очень ценим поддержку, которую в этом нам оказывает Каракас".

По словам Лаврова, состоявшиеся переговоры "были очень полезными и своевременными, они подтвердили обоюдный настрой на всемерное наращивание российско-венесуэльского стратегического партнерства, невзирая на происки общих недоброжелателей и отдельные объективно существующие сложности".

"Мы продолжим поддерживать интенсивный диалог, нацеленный на содействие решению всех вопросов, которые остаются у нас на повестке дня", - резюмировал глава МИД РФ.