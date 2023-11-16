16 ноября, 10:59

Лавров заявил, что глава МИД Венесуэлы проинформировал его о ситуации в стране

Иван Хиль Пинто рассказал российскому коллеге о работе, которую власти, президент республики Николас Мадуро проводят по нормализации социально-экономической обстановки

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров в Москве глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто подробно проинформировал его о ситуации в стране.

"Мы начали с того, что господин министр подробно проинформировал нас о ситуации в Венесуэле, о той работе, которую власти, президент [республики Николас] Мадуро проводят по нормализации социально-экономической обстановки", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссия
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