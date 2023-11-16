Лавров заявил, что глава МИД Венесуэлы проинформировал его о ситуации в стране

Иван Хиль Пинто рассказал российскому коллеге о работе, которую власти, президент республики Николас Мадуро проводят по нормализации социально-экономической обстановки

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров в Москве глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто подробно проинформировал его о ситуации в стране.

"Мы начали с того, что господин министр подробно проинформировал нас о ситуации в Венесуэле, о той работе, которую власти, президент [республики Николас] Мадуро проводят по нормализации социально-экономической обстановки", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой.