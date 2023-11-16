В ГД внесли законопроект об авторизации на российских сайтах через зарубежные сервисы

Новые нормы продлевают период, в течение которого зарубежные сервисы могут быть использованы для регистрации на российских сайтах, до 1 января 2025 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин внес на рассмотрение палаты законопроект, который продлевает до 1 января 2025 года период, в течение которого на российских сайтах разрешается регистрация и авторизация с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправки вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Ранее в июле Госдума приняла закон, который вводит запрет с 1 декабря 2023 года регистрироваться на российских сайтах, подразумевающих регистрацию и аутентификацию пользователя, с помощью иностранных сервисов электронной почты. Для аутентификации также запрещается использовать аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, например Google или Apple ID. Закон устанавливает, что пройти такую регистрацию можно будет по номеру телефона, через портал госуслуг, с помощью Единой биометрической системы, через электронную почту, зарегистрированную в российских сервисах, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах.

Новые нормы продлевают период, в течение которого зарубежные сервисы могут быть использованы для регистрации на российских сайтах, до 1 января 2025 года. Как отметил Горелкин в своем Telegram-канале, "после череды консультаций и совещаний с отраслью выяснилось, что сроки нужно продлить - иначе не будет гарантии стабильного функционирования платформ, что поставит под угрозу комфорт российских пользователей".