16 ноября, 11:10,
обновлено 16 ноября, 11:26

Лавров прокомментировал французский ордер на арест Асада

Глава МИД РФ отметил, что западная судебная система как на национальном, так и на международном уровне неоднократно доказывала свою предвзятость

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Западная судебная система как на национальном, так и на международном уровне неоднократно доказывала свою предвзятость. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Западная судебная система и на национальном уровне, и на уровне международном не раз доказывала свою предвзятость", - сказал Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать решение французского суда выдать ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химоружия в 2013 году. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияФранцияАсад, Башар Хафез
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