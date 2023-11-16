16 ноября, 11:20,
обновлено 16 ноября, 11:59
Палестино-израильский конфликт

Лавров: совбез ООН "стыдливо" попросил объявить лишь одну гуманитарную паузу в Газе

© ТАСС/ Ruptly

Это многое говорит о позиции США, заявил министр иностранных дел России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН "стыдливо" попросил объявить лишь одну гуманитарную паузу в секторе Газа, это многое говорит о позиции США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

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"Если говорить о позиции международного сообщества, конечно, то, что Совет Безопасности вчера стыдливо попросил объявить лишь одну гуманитарную паузу и не смог поддержать формулировку Генеральной Ассамблеи ООН, которая призвала к гуманитарному перемирию как к шагу на пути прекращения огня, это, конечно, о многом говорит. И прежде всего говорит о позиции Соединенных Штатов и их ближайших союзников", - отметил министр.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что Москва настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа. "Мы настаиваем на немедленном прекращении кровопролития и немедленном решении гуманитарных проблем, которые буквально кричат в секторе Газа, а теперь еще и на Западном берегу [реки Иордан]", - сказал он.

"Мы категорически осуждаем терроризм в любых его проявлениях, но мы также категорически против того, чтобы страны боролись с терроризмом методами, которые грубейшим образом нарушают международное гуманитарное право", - добавил Лавров, отметив, что неизбирательные бомбардировки жилых кварталов, больниц, детских садов и других общественных помещений уносят жизни тысяч людей, включая детей. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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