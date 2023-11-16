Лавров: совбез ООН "стыдливо" попросил объявить лишь одну гуманитарную паузу в Газе

Это многое говорит о позиции США, заявил министр иностранных дел России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН "стыдливо" попросил объявить лишь одну гуманитарную паузу в секторе Газа, это многое говорит о позиции США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

"Если говорить о позиции международного сообщества, конечно, то, что Совет Безопасности вчера стыдливо попросил объявить лишь одну гуманитарную паузу и не смог поддержать формулировку Генеральной Ассамблеи ООН, которая призвала к гуманитарному перемирию как к шагу на пути прекращения огня, это, конечно, о многом говорит. И прежде всего говорит о позиции Соединенных Штатов и их ближайших союзников", - отметил министр.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что Москва настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа. "Мы настаиваем на немедленном прекращении кровопролития и немедленном решении гуманитарных проблем, которые буквально кричат в секторе Газа, а теперь еще и на Западном берегу [реки Иордан]", - сказал он.

"Мы категорически осуждаем терроризм в любых его проявлениях, но мы также категорически против того, чтобы страны боролись с терроризмом методами, которые грубейшим образом нарушают международное гуманитарное право", - добавил Лавров, отметив, что неизбирательные бомбардировки жилых кварталов, больниц, детских садов и других общественных помещений уносят жизни тысяч людей, включая детей.