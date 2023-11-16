МИД РФ настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров категорически осудил терроризм в любых его проявлениях

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

"Мы настаиваем на немедленном прекращении кровопролития и немедленном решении гуманитарных проблем, которые буквально кричат в секторе Газа, а теперь еще и на Западном берегу [реки Иордан]", - сказал он.

"Мы категорически осуждаем терроризм в любых его проявлениях, но мы также категорически против того, чтобы страны боролись с терроризмом методами, которые грубейшим образом нарушают международное гуманитарное право", - добавил министр.