16 ноября, 11:21,
обновлено 16 ноября, 11:44
Палестино-израильский конфликт

МИД РФ настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа

© ТАСС/ Ruptly

Министр иностранных дел России Сергей Лавров категорически осудил терроризм в любых его проявлениях

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

"Мы настаиваем на немедленном прекращении кровопролития и немедленном решении гуманитарных проблем, которые буквально кричат в секторе Газа, а теперь еще и на Западном берегу [реки Иордан]", - сказал он.

"Мы категорически осуждаем терроризм в любых его проявлениях, но мы также категорически против того, чтобы страны боролись с терроризмом методами, которые грубейшим образом нарушают международное гуманитарное право", - добавил министр. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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