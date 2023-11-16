16 ноября, 11:23,
обновлено 16 ноября, 11:47
Палестино-израильский конфликт

МИД РФ тревожит развитие ситуации на Западном берегу реки Иордан

© ТАСС/ Ruptly

Об этой теме стали меньше говорить на фоне событий в секторе Газа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия обеспокоена развитием ситуации на Западном берегу реки Иордан, о чем стали меньше говорить на фоне событий в секторе Газа. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Про Западный берег реки Иордан сейчас как-то мало говорят и пишут, потому что все внимание сконцентрировано на секторе Газа, но там тоже десятки пострадавших, там тоже проводятся рейды. И это тревожит", - сказал он.

"Это тревожит тем более, что в долгосрочном плане решить эту проблему можно только путем создания палестинского государства, как это и предусмотрено решениями Совета Безопасности ООН. И чем дольше будет оттягиваться решение этого вопроса, тем сложнее будет обеспечить стабильность в регионе, поэтому мы подтверждаем нашу позицию о необходимости не затягивая, сразу после того, как боевые действия будут остановлены и гуманитарные нужды жителей сектора Газа будут удовлетворяться, необходимо садиться за стол переговоров и договариваться о создании палестинского государства", - добавил Лавров.

По словам главы МИД РФ, на Западном берегу "уже мало что осталось" для создания палестинского государства. "Там в результате односторонних действий израильских властей созданы поселения, которые в общем-то не признаются законами ни одной страны мира, даже США осуждали такие действия Израиля", - указал он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация