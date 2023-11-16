МИД РФ тревожит развитие ситуации на Западном берегу реки Иордан

Об этой теме стали меньше говорить на фоне событий в секторе Газа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия обеспокоена развитием ситуации на Западном берегу реки Иордан, о чем стали меньше говорить на фоне событий в секторе Газа. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Про Западный берег реки Иордан сейчас как-то мало говорят и пишут, потому что все внимание сконцентрировано на секторе Газа, но там тоже десятки пострадавших, там тоже проводятся рейды. И это тревожит", - сказал он.

"Это тревожит тем более, что в долгосрочном плане решить эту проблему можно только путем создания палестинского государства, как это и предусмотрено решениями Совета Безопасности ООН. И чем дольше будет оттягиваться решение этого вопроса, тем сложнее будет обеспечить стабильность в регионе, поэтому мы подтверждаем нашу позицию о необходимости не затягивая, сразу после того, как боевые действия будут остановлены и гуманитарные нужды жителей сектора Газа будут удовлетворяться, необходимо садиться за стол переговоров и договариваться о создании палестинского государства", - добавил Лавров.

По словам главы МИД РФ, на Западном берегу "уже мало что осталось" для создания палестинского государства. "Там в результате односторонних действий израильских властей созданы поселения, которые в общем-то не признаются законами ни одной страны мира, даже США осуждали такие действия Израиля", - указал он.