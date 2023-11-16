16 ноября, 11:36

Патрушев по итогам поездки в Воронеж представит доклад Путину

Секретарь Совбеза провел совещание по национальной безопасности в Центральном федеральном округе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам поездки в Воронежскую область представит доклад президенту РФ Владимиру Путину.

"По итогам рабочей поездки в установленном порядке будет представлен доклад", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

В Воронеже Патрушев провел совещание по национальной безопасности в Центральном федеральном округе. Секретарь Совбеза, в частности, отметил, что Украина все активнее пытается обстреливать российскую территорию, устраивать теракты и диверсии. Есть угрозы и в сфере биобезопасности: растет вероятность совершения Киевом диверсий с использованием биологического оружия. С учетом этого Патрушев поручил усиливать антитеррористическую защищенность биологически опасных объектов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичПатрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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