16 ноября, 12:26
Палестино-израильский конфликт

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Словении гуманитарную обстановку в секторе Газа

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Словении в Москве Дарьей Бавдаж-Курет обострение палестино-израильского конфликта, включая катастрофическую гуманитарную обстановку в секторе Газа в свете избрания Словении непостоянным членом Совета Безопасности (СБ) ООН.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта, включая катастрофическую гуманитарную обстановку в секторе Газа", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что в свете избрания Словении непостоянным членом СБ ООН на период 2024-2025 годов с российской стороны было уделено особое внимание возможным путям активизации международных усилий по прекращению палестино-израильского противостояния и переводу ситуации в политико-дипломатическое русло. 

Теги:
СловенияРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБогданов, Михаил Леонидович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация