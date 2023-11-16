Замглавы МИД РФ обсудил с послом Словении гуманитарную обстановку в секторе Газа

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Словении в Москве Дарьей Бавдаж-Курет обострение палестино-израильского конфликта, включая катастрофическую гуманитарную обстановку в секторе Газа в свете избрания Словении непостоянным членом Совета Безопасности (СБ) ООН.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта, включая катастрофическую гуманитарную обстановку в секторе Газа", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что в свете избрания Словении непостоянным членом СБ ООН на период 2024-2025 годов с российской стороны было уделено особое внимание возможным путям активизации международных усилий по прекращению палестино-израильского противостояния и переводу ситуации в политико-дипломатическое русло.