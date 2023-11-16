В ДНР сообщили об ударах ВСУ по гражданским автомобилям на трассе Ясиноватая - Горловка

По словам советника главы республики Яна Гагина, целью для FPV-дронов являются как грузовые, так и легковые автомобили

ДОНЕЦК, 16 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наносить удары по гражданским автомобилям на трассе Ясиноватая - Горловка. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"Последние дни украинские подразделения ведут настоящую охоту на гражданские автомобили на трассе Ясиноватая - Горловка. Целью для FPV-дронов ВСУ являются как грузовые, так и легковые автомобили, микроавтобусы. В поле зрения противника попадают и владельцы внедорожников: от дорогих иномарок и заканчивая отечественными "Нивами", - сказал Гагин.

Он подчеркнул, что если водитель или пассажиры автомобиля заметили дрон, не стоит пытаться уходить от столкновения. Лучший способ спастись - покинуть транспорт.