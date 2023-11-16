Слуцкий оценил итоги переговоров лидеров США и Китая

Лидер ЛДПР считает, что результаты этих переговоров вряд ли можно назвать разрядкой

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Результаты переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина вряд ли можно назвать разрядкой, также не стоит говорить об "американском развороте" Китая. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отметил, что Байден спустя несколько часов после окончания встречи назвал китайского лидера диктатором. "При такой взаимной доброжелательности о светлом будущем американо-китайских отношений, про которое говорил [министр иностранных дел КНР] Ван И, остается только мечтать", - сказал парламентарий.

"Итоги переговоров лидеров Китая и США вряд ли можно назвать разрядкой. <…> И про американский разворот Китая при политике нынешней администрации в Белом доме говорить в таких условиях не стоит. Равно как и о нарушении договоренностей с Россией. Пекин был и остается стратегическим партнером Москвы", - сказал Слуцкий.

Ранее Байден и Си Цзиньпин провели встречу в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско (штат Калифорния) на полях саммита АТЭС. После их беседы Байдена спросили на пресс-конференции, готов ли он, как и ранее в этом году, назвать китайского лидера диктатором. Хозяин Белого дома ответил утвердительно.