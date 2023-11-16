В МИД РФ заявили, что эвакуируемые из Газы россияне получат помощь

Как указали в министерстве, "этих людей не бросят"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россияне, эвакуируемые из сектора Газа, получат помощь на Родине, этих людей не бросят, заявил ТАСС статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов

"Конечно, будут ими (эвакуируемыми россиянами из Газы - прим. ТАСС) заниматься, такая задача президентом поставлена. Этим занимаются МЧС, МИД, я думаю, что подключатся другие министерства. Конечно, не бросят людей", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Она началась 12 ноября, когда первая группа из 70 граждан России перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта.

Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать 316 человек, из них в Россию уже доставлены 168.