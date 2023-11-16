16 ноября, 12:50,
обновлено 16 ноября, 13:06

МИД РФ будет анализировать ситуацию с закрытием Финляндией КПП на границе

Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов назвал странными обвинения Финляндии в том, что РФ якобы направляет беженцев к границе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия будет анализировать ситуацию с закрытием погранпереходов Финляндией и обвинениями со стороны Хельсинки. Об этом заявил ТАСС статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Считаю, что это очень странные обвинения. Будем разбираться", - сказал замминистра.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что страна закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. Как пояснила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, решение действует до 18 февраля 2024 года. 

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