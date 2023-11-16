Матвиенко заявила, что СНГ не развалится, как бы того ни хотелось недругам

Председатель Совета Федерации отметила, что "ни Россия, ни СНГ не дружат против кого-то, мы дружим в интересах друг друга, в интересах наших стран"

БИШКЕК, 16 ноября. /ТАСС/. Недругам не стоит ждать развала Содружества Независимых Государств, так как это очень востребованное интеграционное объединение. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

"Кто бы там как ни злорадствовал из наших недугов, что это структура, которая скоро развалится <...>, это не так. И это подтвердил киргизский саммит. Это важное и востребованное интеграционное объединение для всех стран СНГ", - сказала спикер Совфеда в ходе встречи.

"Вы знаете, что ни Россия, ни Казахстан, мы никому не диктуем, с кем дружить, как дружить, как развивать отношения. Ни Россия, ни СНГ не дружат против кого-то, мы дружим в интересах друг друга, в интересах наших стран. В этом ценность этого интеграционного объединения", - продолжила она.

Она напомнила, что на саммите глав государств СНГ подписано 17 документов, которые затрагивают интересы всех государств. Две из этих инициатив принадлежат президенту Казахстана - о создании международной организации по русскому языку и о статусе наблюдателя и партнера СНГ. "Очень ценное предложение президента Казахстана о статусе наблюдателя и партнера СНГ. Это означает, что теперь к нашему интеграционному объединению могут присоединяться любые дружественные страны, разделяющие наши ценности, разделяющие возможность сотрудничества на равных с учетом интересов друг друга", - сказала Матвиенко.