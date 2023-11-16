МИД РФ анонсировал ответ на санкции Чехии в отношении Госзагрансобственности

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова назвала это решение Праги очередным антироссийским шагом в русле конфронтации

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Выходка чешских властей с внесением российского предприятия "Госзагрансобственность" в национальный санкционный список не останется без ответа со стороны РФ, это стало очередным антироссийским шагом в русле конфронтации. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассматриваем внесение Прагой ФГУП "Госзагрансобственность" в так называемый национальный санкционный список, предполагающее замораживание активов и недвижимости предприятия на территории Чехии, как очередной антироссийский шаг, подтверждающий упорное намерение идти в русле конфронтации с нашей страной, - указала она. - В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа".

Официальный представитель российского дипведомства подчеркнула, что для защиты своих законных интересов Россия предпримет все необходимые действия, в том числе в правовой плоскости. "Ожидаем официального уведомления чешских властей", - добавила дипломат.

"Прага в качестве достижения подает тот факт, что она первой прибегла к подобным мерам в отношении российской собственности, однако первенство в таких неблаговидных делах - сомнительная честь и, несомненно, обернется ущербом для инициаторов такой кампании", - заключила Захарова.

ФГУП "Госзагрансобственность", входящая в структуру Управления делами президента РФ, управляет в Чехии многими объектами недвижимости, находящимися в собственности России. Включением в национальный санкционный список было заморожено все имущество, которым предприятие управляет в республике.

Чехия стала первой страной, заморозившей российскую зарубежную недвижимость. В республике эти объекты недвижимости находятся главным образом в Праге и Карловых Варах (запад Чехии). Госзагрансобственность не может более совершать с ними никаких операций, в частности получать арендную плату с арендаторов. Они должны вносить ее на специально созданный банковский счет, к которому не будет иметь доступ РФ. Данная мера касается десятков квартир, которые сдает в аренду включенное в санкционный список предприятие. При этом решение властей Чехии не распространяется на объекты посольства России, которые служат для выполнения дипломатической деятельности.