Посольство РФ обвинило британский Channel 4 в подтасовке фактов в фильме о детях с Украины

По данным диппредставительства, "спекуляции на эту тему были развенчаны уже давно с опорой на статистику и факты"

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Соединенном Королевстве обвинило британский телеканал Channel 4 во введении аудитории в заблуждение с помощью манипуляции с видео и подтасовки фактов при подготовке фильма о вывозе украинских детей в Россию. Об этом говорится в распространенном комментарии диппредставительства.

"Опубликованный 13 ноября британской телекомпанией Channel 4 документальный фильм "Охота за украденными украинскими детьми", как мы и предполагали, не вышел за рамки низкопробного творчества антироссийского агитпропа, которым в последние годы славятся британские СМИ. Аудитории в очередной раз был преподнесен политически мотивированный, а главное, бездоказательный материал", - сообщили в посольстве.

В диппредставительстве отметили, что такой фильм "призван дискредитировать очень нужные усилия российских военных, а также аппарата уполномоченного при президенте РФ [по правам ребенка] Марии Львовой-Беловой по организации эвакуации в гуманитарных целях детей из зоны активных боевых действий в более безопасные регионы России, по их приему и размещению, а также установлению опеки и попечительства над ними".

Российские дипломаты заявили, что "спекуляции на эту тему были развенчаны уже давно с опорой на статистику и факты". Они обратили внимание на то, что "аппарат Марии Львовой-Беловой регулярно выпускает доклады на этот счет, доступные широкой публике в интернете на русском и английском языках". "Вместо того чтобы обратиться к этим материалам, убедительно свидетельствующим о неукоснительной приверженности российских властей соблюдению прав ребенка, дирекция Channel 4 предпочла воспроизвести домыслы, построенные на циничном введении аудитории в заблуждение с помощью приемов манипуляции с видео и подтасовки фактов. Очевиден постановочный характер целого ряда сцен, в том числе общения украинских "общественников" с детьми, вернувшимися к своим родственникам на территорию, подконтрольную киевским властям", - сообщили в диппредставительстве.

Неиспользованный комментарий

В посольстве заявили, что 7 ноября главная редакция Channel 4 обратилась к ним с просьбой предоставить ответы на несколько предъявленных "обвинительных по своей тональности, а местами и откровенно провокационных вопросов". В этом диппредставительство увидело расчет на то, что дипломаты "не захотят или не успеют к поставленному сроку отреагировать на инсинуации прокиевски настроенных журналистов".

"Не оправдали ожиданий Channel 4. Подготовили по каждому из выдвинутых обвинений исчерпывающие ответы на шести страницах, а также дополнительную информацию с заявлениями российских официальных лиц. Посольство своевременно отправило их в редакцию британского телеканала. Однако из всего многообразия приведенных нами сведений Channel 4 дал в эфир лишь одну вырванную из контекста фразу - о том, что дети были направлены в Крым на отдых. Да и то явно с таким расчетом, чтобы вновь привлечь внимание широкой публики к несогласию Лондона со статусом полуострова в составе Российской Федерации, добровольно определенным его жителями по итогам демократического референдума в марте 2014 года", - сообщили в посольстве. "Тем самым телеканал Channel 4 нарушил основополагающий принцип профессиональной журналистики - необходимость сбалансированного представления всех точек зрения", - заметили российские дипломаты.

В связи с необходимостью "исправить дисбаланс, допущенный британским телеканалом", посольство пообещало опубликовать в ближайшее время на своем сайте оригинальный текст комментария, направленный в ответ на журналистский запрос.

"Что касается целенаправленной дискредитации действий российских военных со стороны Channel 4, данный шаг не останется без нашего ответа", - заявили в посольстве.