16 ноября, 14:30

Посольство РФ обвинило британский Channel 4 в подтасовке фактов в фильме о детях с Украины

По данным диппредставительства, "спекуляции на эту тему были развенчаны уже давно с опорой на статистику и факты"

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Соединенном Королевстве обвинило британский телеканал Channel 4 во введении аудитории в заблуждение с помощью манипуляции с видео и подтасовки фактов при подготовке фильма о вывозе украинских детей в Россию. Об этом говорится в распространенном комментарии диппредставительства.

"Опубликованный 13 ноября британской телекомпанией Channel 4 документальный фильм "Охота за украденными украинскими детьми", как мы и предполагали, не вышел за рамки низкопробного творчества антироссийского агитпропа, которым в последние годы славятся британские СМИ. Аудитории в очередной раз был преподнесен политически мотивированный, а главное, бездоказательный материал", - сообщили в посольстве.

В диппредставительстве отметили, что такой фильм "призван дискредитировать очень нужные усилия российских военных, а также аппарата уполномоченного при президенте РФ [по правам ребенка] Марии Львовой-Беловой по организации эвакуации в гуманитарных целях детей из зоны активных боевых действий в более безопасные регионы России, по их приему и размещению, а также установлению опеки и попечительства над ними".

Российские дипломаты заявили, что "спекуляции на эту тему были развенчаны уже давно с опорой на статистику и факты". Они обратили внимание на то, что "аппарат Марии Львовой-Беловой регулярно выпускает доклады на этот счет, доступные широкой публике в интернете на русском и английском языках". "Вместо того чтобы обратиться к этим материалам, убедительно свидетельствующим о неукоснительной приверженности российских властей соблюдению прав ребенка, дирекция Channel 4 предпочла воспроизвести домыслы, построенные на циничном введении аудитории в заблуждение с помощью приемов манипуляции с видео и подтасовки фактов. Очевиден постановочный характер целого ряда сцен, в том числе общения украинских "общественников" с детьми, вернувшимися к своим родственникам на территорию, подконтрольную киевским властям", - сообщили в диппредставительстве.

Неиспользованный комментарий

В посольстве заявили, что 7 ноября главная редакция Channel 4 обратилась к ним с просьбой предоставить ответы на несколько предъявленных "обвинительных по своей тональности, а местами и откровенно провокационных вопросов". В этом диппредставительство увидело расчет на то, что дипломаты "не захотят или не успеют к поставленному сроку отреагировать на инсинуации прокиевски настроенных журналистов".

"Не оправдали ожиданий Channel 4. Подготовили по каждому из выдвинутых обвинений исчерпывающие ответы на шести страницах, а также дополнительную информацию с заявлениями российских официальных лиц. Посольство своевременно отправило их в редакцию британского телеканала. Однако из всего многообразия приведенных нами сведений Channel 4 дал в эфир лишь одну вырванную из контекста фразу - о том, что дети были направлены в Крым на отдых. Да и то явно с таким расчетом, чтобы вновь привлечь внимание широкой публики к несогласию Лондона со статусом полуострова в составе Российской Федерации, добровольно определенным его жителями по итогам демократического референдума в марте 2014 года", - сообщили в посольстве. "Тем самым телеканал Channel 4 нарушил основополагающий принцип профессиональной журналистики - необходимость сбалансированного представления всех точек зрения", - заметили российские дипломаты.

В связи с необходимостью "исправить дисбаланс, допущенный британским телеканалом", посольство пообещало опубликовать в ближайшее время на своем сайте оригинальный текст комментария, направленный в ответ на журналистский запрос.

"Что касается целенаправленной дискредитации действий российских военных со стороны Channel 4, данный шаг не останется без нашего ответа", - заявили в посольстве. 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация