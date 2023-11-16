16 ноября, 14:55
Отставки и назначения

В Новочебоксарске мэра лишили поста из-за утраты доверия

Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и участия в управлении коммерческой организацией

НОВОЧЕБОКСАРСК /Чувашия/, 16 ноября. /ТАСС/. Новочебоксарское городское собрание депутатов в Чувашии единогласно проголосовало за досрочное прекращение полномочий сити-менеджера Дмитрия Пулатова, который стал фигурантом уголовного дела, передает корреспондент ТАСС. Контракт с ним будет расторгнут в связи с утратой доверия.

"Настоящим проектом предлагается досрочно прекратить полномочия главы администрации, расторгнуть контракт с Пулатовым Дмитрием Александровичем и применить взыскание в виде увольнения с муниципальной службы в связи с утратой доверия. <…> [Решение принято] единогласно", - сказала по итогам рассмотрения вопроса на заседании руководитель аппарата Новочебоксарского городского собрания депутатов Ксения Апаназова.

15 октября он помещен под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и участия в управлении коммерческой организацией.

19 октября парламентарии поддержали создание комиссии по устранению нарушений законодательства о противодействии коррупции. Решение принято после представления прокуратуры Чувашии об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе об увольнении Пулатова. Кроме того, письмо с предложением о досрочном расторжении контракта с сити-менеджером в связи с утратой доверия поступило от главы Чувашии Олега Николаева.

Следствие полагает, что с августа 2021 года по октябрь 2023 года Пулатов предоставлял необоснованные преимущества одной из стройфирм, поручая заключать с ней контракты, проявлять лояльность при соблюдении сроков работ и авансирования. По версии правоохранителей, общая сумма заключенных муниципальных контрактов с данной компанией превысила 200 млн рублей, а Пулатов получил в личное пользование автомобиль бизнес-класса Genesis GV80.

Пулатов возглавлял администрацию Новочебоксарска с августа 2021 года. 

Теги:
РоссияОтставки и назначенияЧувашия
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