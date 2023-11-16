16 ноября, 14:53
Палестино-израильский конфликт

Богданов обсудил с послом Йемена гуманитарную обстановку в секторе Газа

Встреча сторон прошла по просьбе йеменского дипломата

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Йемена в Москве Ахмедом Салемом аль-Вахейши гуманитарную обстановку в секторе Газа.

"Отдельное внимание было уделено складывающейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на катастрофическую гуманитарную обстановку в секторе Газа", - говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве указали, что в ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по проблематике урегулирования военно-политического кризиса в Йемене. Кроме того, была подтверждена важность наращивания международной поддержки усилиям по налаживанию полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН, добавили в министерстве.

Встреча прошла по просьбе йеменского дипломата. 

Теги:
ПалестинаЙеменРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБогданов, Михаил Леонидович
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