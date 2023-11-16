Посол РФ заявил о прогрессе по некоторым гражданам России, которые удерживаются в Газе

При этом четких договоренностей нет, сообщил Анатолий Викторов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Прогресс по освобождению некоторых граждан России, которые удерживаются в секторе Газа, есть, но четких договоренностей нет. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в комментарии "Звезде".

"Вчера я закончил серию встреч здесь, в посольстве, с родственниками граждан России, которые удерживаются в секторе Газа. Есть продвижения по некоторым из них, мы работаем и в Москве, и соседних странах, и здесь, в Израиле. Небольшая надежда имеется, что в ближайшие дни, может, нам удастся, но пока это все, договоренностей четких пока не достигнуто", - сказал он.