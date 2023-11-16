Захарова: Финляндия решением закрыть КПП создает новые разделительные линии в Европе

По словам дипломата, ответ России на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Решение Финляндии о закрытии погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы вчера (на брифинге - прим. ТАСС) говорили о том, что негативное развитие событий приведет, естественно, к ответным мерам, их выработке. Естественно, они должны быть разработаны в межведомственном формате. Но вопрос в том, что, как мы уже объясняли, это появление новых разделительных линий в Европе, которые не решают вопросы, а только ставят новые вопросы, причем проблемные", - отметила Захарова.

Власти Финляндии объявили в четверг, что закроют четыре из девяти КПП на границе с Россией в ночь на субботу. Причиной решения названо большое количество просителей убежища на восточной границе. Захарова ранее назвала дезинформацией утверждения в СМИ Финляндии, что Москва якобы намеренно провоцирует ситуацию с беженцами и пропускает людей, которые выезжают из России в Финляндию без необходимых документов, подчеркнув, что "подобные претензии абсолютно беспочвенны".