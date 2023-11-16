Пискарев просит ГП признать нежелательной работу группы США по санкциям против РФ

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ ранее сообщил, что направил обращение в ГП в связи с антироссийской деятельностью признанных в стране иноагентами экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев предложил Генпрокуратуре признать нежелательной в РФ деятельность Международной рабочей группы по российским санкциям, созданной в США.

"Предлагаем рассмотреть вопрос о признании деятельности Международной рабочей группы по российским санкциям (США) нежелательной", - отмечается в обращении комиссии к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Копию документа Пискарев разместил в Telegram-канале.

Накануне Пискарев сообщил, что направил обращение в ГП РФ в связи с антироссийской деятельностью признанных в РФ иноагентами экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко. По его словам, в их действиях могут быть усмотрены признаки преступлений, в том числе госизмены. "Полагаем необходимым рассмотреть вопрос не только о привлечении их к уголовной ответственности в соответствии с УК РФ, но и о признании деятельности упомянутой группы нежелательной на территории России. Что мы также предложили в своем обращении на имя генерального прокурора", - отметил Пискарев.

Пискаре ранее заявлял, что в деятельности иноагентов Гуриева и Алексашенко в рабочей группе Стэнфордского университета, "оказывающей США активную помощь и поддержку в наложении на Россию все новых и новых санкций, могут быть усмотрены признаки преступлений по статьям 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ) и 275 (государственная измена) УК РФ". По словам Пискарева, развернутая американским университетом "деятельность по генерированию санкций" против России является грубым вмешательством во внутренние дела страны, "нарушением экономического суверенитета России с целью нанесения ущерба не только" российскому государству, но и его гражданам.

Экономист Алексашенко был включен Минюстом в реестр иноагентов в июне. Как указывается на официальном сайте министерства, он попал в список, так как принимал участие в создании и распространении информационных материалов иноагентов, а также "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ". Экономист Гуриев был включен в реестр иноагентов в марте. Как отмечали в Минюсте, Гуриев был внесен в список за создание и распространение материалов иностранных агентов, а также за высказывания против спецоперации.