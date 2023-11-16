16 ноября, 14:59,
обновлено 16 ноября, 15:33
Санкции в отношении России

Пискарев просит ГП признать нежелательной работу группы США по санкциям против РФ

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ ранее сообщил, что направил обращение в ГП в связи с антироссийской деятельностью признанных в стране иноагентами экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев предложил Генпрокуратуре признать нежелательной в РФ деятельность Международной рабочей группы по российским санкциям, созданной в США.

"Предлагаем рассмотреть вопрос о признании деятельности Международной рабочей группы по российским санкциям (США) нежелательной", - отмечается в обращении комиссии к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Копию документа Пискарев разместил в Telegram-канале.

Накануне Пискарев сообщил, что направил обращение в ГП РФ в связи с антироссийской деятельностью признанных в РФ иноагентами экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко. По его словам, в их действиях могут быть усмотрены признаки преступлений, в том числе госизмены. "Полагаем необходимым рассмотреть вопрос не только о привлечении их к уголовной ответственности в соответствии с УК РФ, но и о признании деятельности упомянутой группы нежелательной на территории России. Что мы также предложили в своем обращении на имя генерального прокурора", - отметил Пискарев.

Пискаре ранее заявлял, что в деятельности иноагентов Гуриева и Алексашенко в рабочей группе Стэнфордского университета, "оказывающей США активную помощь и поддержку в наложении на Россию все новых и новых санкций, могут быть усмотрены признаки преступлений по статьям 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ) и 275 (государственная измена) УК РФ". По словам Пискарева, развернутая американским университетом "деятельность по генерированию санкций" против России является грубым вмешательством во внутренние дела страны, "нарушением экономического суверенитета России с целью нанесения ущерба не только" российскому государству, но и его гражданам.

Экономист Алексашенко был включен Минюстом в реестр иноагентов в июне. Как указывается на официальном сайте министерства, он попал в список, так как принимал участие в создании и распространении информационных материалов иноагентов, а также "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ". Экономист Гуриев был включен в реестр иноагентов в марте. Как отмечали в Минюсте, Гуриев был внесен в список за создание и распространение материалов иностранных агентов, а также за высказывания против спецоперации. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииПискарев, Василий ИвановичКраснов, Игорь Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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