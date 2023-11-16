Захарова: МИД с самых первых обращений работал над документами для эвакуирующихся из Газы

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что на месте по прибытии идет работа МЧС и миграционных служб

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. МИД России работал над документами для эвакуирующихся россиян из сектора Газа с момента получения самых первых обращений. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о помощи с документами для прибывающих в Россию граждан.

"МИД изначально разрабатывал списки тех, кто хочет выехать, и на моменте уже разработки этих списков выявлялись проблемы, связанные с документами. В этой связи наши дипломаты информируют центральный аппарат, центральный аппарат находится во взаимосвязи с федеральными органами власти, в том числе и с теми, которые могут эти документы переподтвердить, либо предложить варианты разрешения этих проблем, - сказала Захарова. - Поэтому эта работа велась с самого начала, даже с первых заявлений наших граждан или соотечественников, потому что речь идет в том числе и о смешанных семьях, которые хотели выйти".

Дипломат добавила, что на месте по прибытии идет работа МЧС и миграционных служб. "Встречают, помогают оформлять документы или перепроверяют документы, оказывают поддержку, помощь", - добавила она.