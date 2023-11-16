В МИД РФ сообщили об укреплении зарубежного казачества

Это происходит вопреки антироссийской кампании Запада, отметили в ведомстве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Ряды зарубежного казачества продолжают укрепляться, несмотря на развернутую на Западе антироссийскую кампанию. Казаки вносят заметный вклад в консолидацию связей соотечественников с исторической родиной, говорится в сообщении МИД РФ.

"Участники отметили, что, несмотря на развернутую коллективным Западом антироссийскую кампанию, наблюдается укрепление рядов зарубежного казачества, проявляющего активность на таких направлениях, как популяризация историко-культурного наследия, противодействие фальсификации истории, расширение гуманитарного присутствия нашей страны", - указали в МИД РФ по итогам заседания Постоянной комиссии по содействию развитию международной деятельности российского казачества Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, которое состоялось в среду.

В ведомстве добавили, что заметен "вклад казаков в консолидацию связей соотечественников с исторической Родиной". "Во взаимодействии с российскими заграничными учреждениями налажена системная работа в военно-мемориальной сфере, - подчеркнули в дипведомстве. - По итогам заседания намечены дальнейшие шаги по реализации международных мероприятий в рамках Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы".