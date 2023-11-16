Глава МИД Венесуэлы заявил об укреплении стратегического сотрудничества с Россией

Иван Хиль Пинто также рассказал, что делегация его страны "вместе с российскими властями возложила венок к величественному памятнику" герою национально-освободительной войны с испанским колониальным господством Симону Боливару в Москве

КАРАКАС, 16 ноября. /ТАСС/. Венесуэла укрепляет стратегическое сотрудничество и дружбу с народом России. Об этом заявил министр иностранных дел южноамериканской республики Иван Хиль Пинто.

"Наш визит в Москву направлен на укрепление дружбы наших народов, дипломатического единства и стратегического сотрудничества", - указал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) глава МИД, который ранее провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Министр сообщил, что венесуэльская делегация возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы "почтить память советских солдат, которые отдали свою жизнь во Второй мировой войне".

Глава МИД также рассказал, что венесуэльская делегация "вместе с российскими властями возложила венок к величественному памятнику" герою национально-освободительной войны с испанским колониальным господством Симону Боливару в Москве.