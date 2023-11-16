МИД РФ заявил, что согласование заявления министров стран АТЭС упирается в геополитику

Замглавы ведомства Александр Панкин не уточнил, идет ли речь об Украине

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Заявление по итогам заседания глав и представителей внешнеполитических и торговых ведомств в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) еще дорабатывается, споры касаются геополитических вопросов. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

"Формально заседание совместное министров иностранных дел и министров торговли закрылось, то есть прошли все обсуждения и другие форматы, но итоговое совместное заявление продолжает дорабатываться. Не хочу раскрывать всех тонкостей тихой дипломатии, которая там сейчас идет. Но споры, конечно, упираются в основном в геополитический сюжет", - сказал он. Дипломат не уточнил, идет ли речь об Украине.

Панкин указал, что переговорщики продолжают работу, он надеется, что заявление удастся согласовать. "Но это должно быть консенсусное заявление, - подчеркнул он. - Не будем загадывать. Апеллируем к разумности наших партнеров, которые должны понимать, что АТЭС как форум прекрасен тем, что это деполитизированный диалог по конкретным вещам, что подтвердили эти дискуссии: диалог с бизнесом, участие международных экономических организаций и бизнес-ассоциаций, которые в разговор министров привносят вести с полей и примерку к реальности".

Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября, российскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.