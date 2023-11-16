МИД РФ: контакты России и США на площадке АТЭС идут только по итоговому заявлению

Как сообщил замглавы ведомства Александр Панкин, отдельная российско-американская двусторонняя повестка не обсуждается

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Контакты между США и РФ на площадке Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско идут только по линии переговорщиков, работающих над текстом совместного заявления. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

"Двусторонних контактов с американской делегацией не было. Контакты происходят по линии переговорщиков, которые работают над текстом совместного заявления, - сказал он. - Они контактируют с американцами и с другими делегациями, это обычная, нормальная, многосторонняя практика. А отдельная российско-американская двусторонняя повестка не обсуждается. Равно как и какая-либо другая повестка в рамках российско-американских отношений".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Соединенные Штаты направляли сигналы о готовности вести с Россией прагматичный неформальный диалог за кулисами на фоне проведения саммита АТЭС в Калифорнии.

Саммит АТЭС в Сан-Франциско проходит 15-17 ноября.