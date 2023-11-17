Делегация РФ во главе с министром природных ресурсов отбыла из Пхеньяна

Делегацию проводили министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, замминистра иностранных дел Им Чхон Иль, временный поверенный в делах РФ в Пхеньяне Владимир Топеха, а также другие сотрудники посольства

СЕУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, которая приняла участие в 10-м заседании межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 16 ноября покинула Пхеньян. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Делегацию проводили министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, который является сопредседателем комиссии наряду с Козловым, заместитель министра иностранных дел Им Чхон Иль, а также, как пишет ЦТАК, временный поверенный в делах РФ в Пхеньяне Владимир Топеха и другие сотрудники посольства.

15 ноября прошло 10-е заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 14 ноября российская делегация во главе с Козловым прибыла в Пхеньян для участия в ней. В делегацию также вошел глава Минспорта Олег Матыцин.

На заседании были предметно обсуждены и определены пути для активизации и расширения многогранного двустороннего обмена и сотрудничества в разных сферах, включая торговлю, экономику, науку и технику, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на историческом саммите и переговорах глав РФ и КНДР в сентябре 2023 года, указывало агентство.