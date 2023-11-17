17 ноября, 00:31,
обновлено 17 ноября, 00:39

Оверчук заявил, что тема Украины в начале саммита АТЭС звучала в основном фоново

При этом вице-премьер отметил, что были и отдельные "эмоциональные выступления", сводившиеся к тому, что "прежде, чем заниматься вопросами климата, необходимо закончить все войны"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Несколько лидеров на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) упоминали о ситуации на Украине, эта тема звучала в основном фоново. Об этом заявил в четверг вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите АТЭС, который проходит в Сан-Франциско.

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"Ряд лидеров упоминал Украину в своих выступлениях. Это прозвучало так, фоново в основном. Хотя были и отдельные эмоциональные выступления, которые сводились к тому, что прежде, чем заниматься вопросами климата, необходимо закончить все войны, но в целом вопросы на обсуждении касались климатической повестки", - сказал он на встрече с журналистами. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияСаммит АТЭСОверчук, Алексей ЛогвиновичВоенная операция на Украине
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