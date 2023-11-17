РФ на саммите АТЭС заявила о необходимости доступа к технологиям энергоперехода

Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что "технологии сегодня очень критичны для того, чтобы совершить энергетический переход"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Россия и некоторые другие страны на полях саммита АТЭС заявляли о необходимости всеобщего доступа к технологиям для энергоперехода. Об этом сообщил в четверг вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит в Сан-Франциско.

"Целый ряд лидеров, включая нас, подчеркивали, что необходимо, чтобы все имели доступ к технологиям. Технологии сегодня очень критичны для того, чтобы совершить энергетический переход", - сказал он на встрече с журналистами.

"Слушая выступления, которые сегодня звучали, в принципе у всех один и тот же лейтмотив проходит: о том, что климатическая повестка реально существует, - добавил Оверчук, говоря о ходе саммита. - Это ни у кого не вызывает сегодня никаких сомнений. И в принципе никто не отрицал наличия этой проблемы. Говорили о проблемах, связанных с возросшим количеством погодных явлений, говорили о том, что существует реальная угроза необходимости переселения людей из прибрежных зон. Понятно, что здесь, в регионе Тихого океана эта проблема в некоторых островных государствах встает особенно остро. Говорили о том, что это тот вопрос, который все страны должны решать вместе".