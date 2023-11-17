17 ноября, 00:33,
обновлено 17 ноября, 01:21
Саммит АТЭС

РФ на саммите АТЭС заявила о необходимости доступа к технологиям энергоперехода

Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что "технологии сегодня очень критичны для того, чтобы совершить энергетический переход"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Россия и некоторые другие страны на полях саммита АТЭС заявляли о необходимости всеобщего доступа к технологиям для энергоперехода. Об этом сообщил в четверг вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит в Сан-Франциско.

"Целый ряд лидеров, включая нас, подчеркивали, что необходимо, чтобы все имели доступ к технологиям. Технологии сегодня очень критичны для того, чтобы совершить энергетический переход", - сказал он на встрече с журналистами.

"Слушая выступления, которые сегодня звучали, в принципе у всех один и тот же лейтмотив проходит: о том, что климатическая повестка реально существует, - добавил Оверчук, говоря о ходе саммита. - Это ни у кого не вызывает сегодня никаких сомнений. И в принципе никто не отрицал наличия этой проблемы. Говорили о проблемах, связанных с возросшим количеством погодных явлений, говорили о том, что существует реальная угроза необходимости переселения людей из прибрежных зон. Понятно, что здесь, в регионе Тихого океана эта проблема в некоторых островных государствах встает особенно остро. Говорили о том, что это тот вопрос, который все страны должны решать вместе". 

Теги:
СШАРоссияСаммит АТЭСОверчук, Алексей Логвинович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация