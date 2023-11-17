17 ноября, 00:35,
обновлено 17 ноября, 01:35
Саммит АТЭС

Оверчук: Россия считает, что никто в регионе не должен быть исключен из цепочек поставок

Вице-премьер отметил, что это очень важно "с точки зрения доступа к технологиям, с точки зрения решения проблемы"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Россия на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подчеркивала, что ни одна из стран региона не должна быть исключена из цепочек поставок. Об этом заявил в четверг вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите АТЭС, который проходит c 15 по 17 ноября в Сан-Франциско.

"Мы обратили внимание, что если мы серьезно говорим о проблемах экономического развития, о проблемах климата, то ни одна из стран региона не должна исключаться из цепочек поставок и международных цепочек создания добавленной стоимости. Это очень важно с точки зрения доступа к технологиям, с точки зрения решения проблемы и вовлеченности в решение климатических проблем всех стран региона", - отметил он.

На вопрос о том, затрагивался ли вопрос о санкциях на саммите, Оверчук ответил: "Санкции не поднимались, но с точки зрения того, что в цепочках поставок должны участвовать все страны, и никто не должен быть исключенным из этого процесса, в таком контексте это звучало". 

Теги:
СШАРоссияСаммит АТЭСОверчук, Алексей Логвинович
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