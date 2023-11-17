Оверчук: РФ на саммите АТЭС заострила внимание на экологии и экономическом развитии

Вице-премьер также отметил, что делегация России провела позитивные экономические контакты с некоторыми лидерами

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Россия на проходящем в Сан-Франциско саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заострила внимание на своих экологических инициативах и экономическом развитии. Об этом заявил в четверг журналистам вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите АТЭС.

"Мы также ознакомили с прогрессом нашей экономики, указали на то, что наша экономика растет, диверсифицируется, причем это качественный рост за счет перерабатывающих отраслей, за счет промышленности, а не за счет добывающих отраслей", - сказал он.

"И, конечно же, мы еще раз довели до партнеров взятие Россией на себя обязательства прийти к углеродной нейтральности к 2060 году, - отметил Оверчук. - Мы активно работаем над этим, разрабатываем для этого финансовые инструменты. Фактически у нас есть углеродный проект на острове Сахалин, который реализуется, есть программа, и мы ожидаем, что в ближайшем будущем на острове будет достигнута углеродная нейтральность".

Оверчук также отметил, что делегация РФ на саммите провела позитивные экономические контакты с некоторыми лидерами.

​​​​