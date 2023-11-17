17 ноября, 00:36,
обновлено 17 ноября, 00:45
Саммит АТЭС

Оверчук: РФ на саммите АТЭС заострила внимание на экологии и экономическом развитии

Вице-премьер также отметил, что делегация России провела позитивные экономические контакты с некоторыми лидерами

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Россия на проходящем в Сан-Франциско саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заострила внимание на своих экологических инициативах и экономическом развитии. Об этом заявил в четверг журналистам вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите АТЭС.

"Мы также ознакомили с прогрессом нашей экономики, указали на то, что наша экономика растет, диверсифицируется, причем это качественный рост за счет перерабатывающих отраслей, за счет промышленности, а не за счет добывающих отраслей", - сказал он.

"И, конечно же, мы еще раз довели до партнеров взятие Россией на себя обязательства прийти к углеродной нейтральности к 2060 году, - отметил Оверчук. - Мы активно работаем над этим, разрабатываем для этого финансовые инструменты. Фактически у нас есть углеродный проект на острове Сахалин, который реализуется, есть программа, и мы ожидаем, что в ближайшем будущем на острове будет достигнута углеродная нейтральность".

Оверчук также отметил, что делегация РФ на саммите провела позитивные экономические контакты с некоторыми лидерами.

​​​​ 

Теги:
СШАРоссияСаммит АТЭСОверчук, Алексей Логвинович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация