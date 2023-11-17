Посольство РФ заявило, что сопротивление претензиям США в мире нарастает

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Претензии США "на руководство всей планетой" вызывают все большее сопротивление мирового большинства, Вашингтону пора осознать тщетность размахивания санкционной дубиной и начать усмирять свои амбиции, чтобы встроиться в новую полицентричную систему международных отношений. Об этом заявило посольство России в США, комментируя в четверг очередное расширение Вашингтоном санкций в отношении Москвы.

"Вашингтону необходимо, наконец, осознать тщетность размахивания санкционной дубинкой и попыток надломить Россию. Однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое. Американские претензии на руководство всей планетой вызывают возрастающее сопротивление мирового большинства. Чем раньше местные правящие круги усмирят свои амбиции, откажутся от методов экономического и политического диктата, тем проще им будет встроиться в формирующуюся полицентричную систему международных отношений", - говорится в комментарии, размещенном в телеграм-канале посольства.

В дипломатической миссии подтвердили, что "обратили внимание на очередные деструктивные решения администрации США по усилению санкционного давления на Россию" и дружественно настроенные к ней государства. "Симптоматично, что американские власти объявили о новых рестрикциях 16 ноября. Именно в этот день исполнилось 90 лет со дня установления дипломатических отношений между СССР и США", - отметили в посольстве.

Как там напомнили, "в истории взаимодействия двух держав были взлеты и падения, конфронтация и разрядка, братство по оружию и гонка вооружений". "Периоды нормального диалога приносили только пользу народам обеих стран и интересам глобальной безопасности. Однако нынешние времена характеризуются откровенной агрессией со стороны Вашингтона, который провозгласил целью "стратегическое поражение" России. Ставка делается на истощение отечественной экономики, разжигание протестных настроений и демонизацию Москвы на международной арене", - подчеркнули в посольстве.

"США упорно пытаются задействовать против нас весь санкционный арсенал", - констатировали в дипмиссии. "Ограничения множатся как под надуманными предлогами о необходимости противостоять российскому влиянию в различных уголках мира, так и в сугубо корыстных целях. В частности, речь о стремлении администрации перекроить глобальную энергетическую карту при помощи нелегитимных антирыночных инициатив вроде "ценовых потолков" на наше сырье", - добавили в посольстве.