17 ноября, 00:45,
обновлено 17 ноября, 01:05

Посольство РФ заявило, что сопротивление претензиям США в мире нарастает

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Претензии США "на руководство всей планетой" вызывают все большее сопротивление мирового большинства, Вашингтону пора осознать тщетность размахивания санкционной дубиной и начать усмирять свои амбиции, чтобы встроиться в новую полицентричную систему международных отношений. Об этом заявило посольство России в США, комментируя в четверг очередное расширение Вашингтоном санкций в отношении Москвы.

"Вашингтону необходимо, наконец, осознать тщетность размахивания санкционной дубинкой и попыток надломить Россию. Однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое. Американские претензии на руководство всей планетой вызывают возрастающее сопротивление мирового большинства. Чем раньше местные правящие круги усмирят свои амбиции, откажутся от методов экономического и политического диктата, тем проще им будет встроиться в формирующуюся полицентричную систему международных отношений", - говорится в комментарии, размещенном в телеграм-канале посольства.

В дипломатической миссии подтвердили, что "обратили внимание на очередные деструктивные решения администрации США по усилению санкционного давления на Россию" и дружественно настроенные к ней государства. "Симптоматично, что американские власти объявили о новых рестрикциях 16 ноября. Именно в этот день исполнилось 90 лет со дня установления дипломатических отношений между СССР и США", - отметили в посольстве.

Как там напомнили, "в истории взаимодействия двух держав были взлеты и падения, конфронтация и разрядка, братство по оружию и гонка вооружений". "Периоды нормального диалога приносили только пользу народам обеих стран и интересам глобальной безопасности. Однако нынешние времена характеризуются откровенной агрессией со стороны Вашингтона, который провозгласил целью "стратегическое поражение" России. Ставка делается на истощение отечественной экономики, разжигание протестных настроений и демонизацию Москвы на международной арене", - подчеркнули в посольстве.

"США упорно пытаются задействовать против нас весь санкционный арсенал", - констатировали в дипмиссии. "Ограничения множатся как под надуманными предлогами о необходимости противостоять российскому влиянию в различных уголках мира, так и в сугубо корыстных целях. В частности, речь о стремлении администрации перекроить глобальную энергетическую карту при помощи нелегитимных антирыночных инициатив вроде "ценовых потолков" на наше сырье", - добавили в посольстве. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация