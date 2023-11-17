17 ноября, 01:25
Саммит АТЭС

Оверчук заявил, что двусторонних контактов между РФ и США на саммите АТЭС не ожидается

Вице-премьер отметил, что со спецпосланником президента Соединенных Штатов по климату Джоном Керри пока встреч не было

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Российская делегация по-прежнему не планирует двусторонние контакты с представителями США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил в четверг журналистам вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите АТЭС, который проходит в Сан-Франциско 15-17 ноября.

Его спросили, изменились ли планы российской делегации в отношении двусторонних встреч на полях АТЭС. "Пока нет", - ответил он.

У дипломата также узнали, поддерживает ли он контакты со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри. "С Керри мы встречались в последний раз в 2021 году в Вашингтоне. Сейчас пока [встреч] не было", - сказал вице-премьер. Отрицательно он ответил и на вопрос о том, планировалась ли встреча с американским предпринимателем Илоном Маском. 

Теги:
СШАРоссияСаммит АТЭСОверчук, Алексей Логвинович
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