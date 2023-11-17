17 ноября, 03:12

В Херсонской области сообщили об учреждении контрольно-счетной комиссии до конца года

В пресс-службе регионального отделения "Единой России" ранее сообщили, что областная дума приняла закон о контрольно-счетной палате, который позволит в дальнейшем принять бюджет региона

ГЕНИЧЕСК, 17 ноября. /ТАСС/. Контрольно-счетная комиссия Херсонской области будет создана до конца года. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Это будет сделано в самом скором времени, постараемся уложиться до конца текущего года", - сказал он.

В пресс-службе Херсонского регионального отделения "Единой России" 26 октября сообщили ТАСС, что Херсонская областная дума на заседании приняла закон о контрольно-счетной палате, который позволит в дальнейшем принять бюджет региона и контролировать государственные финансы. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
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