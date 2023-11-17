Матвиенко заявила, что попытки внести раздор в отношения стран СНГ извне продолжатся

Председатель Совета Федерации уточнила, что до сих пор у тех, кто пробовал это сделать, ничего не получалось

БИШКЕК, 17 ноября. /ТАСС/. Попытки внешних сил внести раздор во взаимоотношения России со странами СНГ будут продолжаться, но у них ничего не получится. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на международной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения великого писателя и философа Чингиза Айтматова.

"Говоря о странах бывшего СССР, писатель [Айтматов] повторял, что надо объединяться, а не ссориться. Конечно, попытки внешних сил внести раздор в наши ряды будут продолжаться. Но до сих пор у них ничего не получалось. Уверена, не получится и в будущем", - сказала спикер Совфеда на торжественной церемонии открытия конференции.

Она отметила, что руководители Киргизии и России усиленно поддерживают курс на экономическое, политическое и гуманитарное сближение государств, и "это имеет огромное значение для сохранения стабильности на всем пространстве Евразии". По словам Матвиенко, одним из недавних и очень символичных событий стало решение построить русскоязычные школы в киргизских городах Бишкеке, Баткене и Караколе, их строительство началось 1 сентября. "Президент Республики Киргизии [Садыр Жапаров] подчеркнул, что в будущем выпускники этих трех школ, - а в будущем их будет девять, - внесут большой вклад в углубление киргизско-российских отношений. Нет никаких сомнений, что именно так и будет", - добавила председатель верхней палаты парламента.

Сенатор констатировала, что участники Межпарламентской ассамблеи СНГ "многое делают для того, чтобы увековечить имя великого писателя и мыслителя". Так, культурным событием международного значения стало учреждение ассамблеей по инициативе Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Премии имени Чингиза Айтматова, которую каждый год получают самые талантливые деятели литературы стран СНГ. "Лучшее, что мы можем сделать, чтобы отдать дань памяти Чингизу Айтматову, - это всемерно способствовать углублению сотрудничества парламентариев СНГ", - сказала Матвиенко.

Глава Совфеда отметила, что в сложном современном мире он остается моральным и нравственным ориентиром.