Депутат Аршинова утверждена замруководителя фракции "Единая Россия"

Президиум генсовета предложил кандидатуру Алены Аршиновой на должность замруководителя фракции, которая освободилась после перехода Игоря Кастюкевича в Совет Федерации в конце сентября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Алена Аршинова утверждена заместителем руководителя фракции. Об этом журналистам сообщил лидер думской фракции единороссов Владимир Васильев.

"Нас стало больше, у нас заместитель руководителя фракции вчера избран, утверждена Аршинова, наша коллега. У нас она будет заниматься вопросами в том числе образования", - сказал Васильев журналистам.

Как сообщается в Telegram-канале "Единой России", президиум генсовета предложил кандидатуру Аршиновой на должность замруководителя фракции, которая освободилась после перехода Игоря Кастюкевича в Совет Федерации в конце сентября.

Аршинова является первым заместителем председателя комитета Госдумы по просвещению. Член президиума генерального совета "Единой России" (с декабря 2017 года). Член комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по образованию и науке (с ноября 2021 года). Координатор федерального проекта партии "Новая школа".